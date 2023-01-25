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Şirkette uyuyan kadının hayatı değişti! Patronun gözüne girdi, öyle bir terfi aldı ki...

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Şirkette uyuyan kadının hayatı değişti! Patronun gözüne girdi, öyle bir terfi aldı ki...

Twitter'da bir çalışan, uyku tulumu ve gözbandıyla şirketin genel merkezinde sabahladı. Fotoğraftan önce orta bir yönetici olan kadının hayatı değişti. Patron Elon Musk'ın gözüne girmeyi başaran kadın çalışan şirkette bakın hangi pozisyona geldi...

Şirkette uyuyan kadının hayatı değişti! Patronun gözüne girdi, öyle bir terfi aldı ki...

Twitter'da, uzun saatler geçirmek görünüşe göre çok kazandırıyor. Twitter'ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford bunun en büyük örneği olabilir.

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Şirkette uyuyan kadının hayatı değişti! Patronun gözüne girdi, öyle bir terfi aldı ki...

Kasım ayında Crawford, Twitter merkezinde yerde, gümüş bir uyku tulumuna sarılmış ve göz maskesi takmış halde uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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Şirkette uyuyan kadının hayatı değişti! Patronun gözüne girdi, öyle bir terfi aldı ki...

Crawford Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekibiniz son teslim tarihlerini belirlemek için gece gündüz uğraşırken bazen #SleepWhereYouWork (Çalıştığınız yerde uyursunuz)." diye tweet attı.

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Şirkette uyuyan kadının hayatı değişti! Patronun gözüne girdi, öyle bir terfi aldı ki...

Crawford'un fotoğrafı viral oldu ve birçok kişi Musk dönemindeki uzun çalışma saatlerinin göstergesi olarak şirketi eleştirdi. Ancak görünüşe göre Esther Crawford'un hayatı daha iyiye gitmiş durumda.

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