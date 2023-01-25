Şirkette uyuyan kadının hayatı değişti! Patronun gözüne girdi, öyle bir terfi aldı ki...
Twitter'da bir çalışan, uyku tulumu ve gözbandıyla şirketin genel merkezinde sabahladı. Fotoğraftan önce orta bir yönetici olan kadının hayatı değişti. Patron Elon Musk'ın gözüne girmeyi başaran kadın çalışan şirkette bakın hangi pozisyona geldi...
Twitter'da, uzun saatler geçirmek görünüşe göre çok kazandırıyor. Twitter'ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford bunun en büyük örneği olabilir.
Kasım ayında Crawford, Twitter merkezinde yerde, gümüş bir uyku tulumuna sarılmış ve göz maskesi takmış halde uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Crawford Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekibiniz son teslim tarihlerini belirlemek için gece gündüz uğraşırken bazen #SleepWhereYouWork (Çalıştığınız yerde uyursunuz)." diye tweet attı.
Crawford'un fotoğrafı viral oldu ve birçok kişi Musk dönemindeki uzun çalışma saatlerinin göstergesi olarak şirketi eleştirdi. Ancak görünüşe göre Esther Crawford'un hayatı daha iyiye gitmiş durumda.