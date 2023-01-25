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Baraj suyu çekilince ortaya çıktı Tekirdağ'da korkutan görüntüler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı Tekirdağ'da korkutan görüntüler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yağışların az olması sebebiyle suları azalan barajda suyun dibindeki ağaçlar ve çalılar ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, 50 yıldır böyle kuraklık görmediğini belirtti.

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Ülke genelinde yağışların az olması sonucu kuraklık Tekirdağ’da da çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yazır Barajında kuraklıktan kendine düşen payı aldı. Kurumayla beraber barajın dibindeki çalılıklarda ortaya çıktı.

Havadan görüntülenen barajda suyun çekildiği alanlarda da ağaç dalları görülmeye başlandı. Yazır Baraj'ının yanı sıra ilçeye bağlı Bıyıkali Göleti'de kuruma noktasına geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı’da 50 yıldır böyle kuraklık görmediklerini ifade etti.

"Gerçekten görülmemiş bir yıl yaşıyoruz"

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı yaptığı açıklamada, “2022 yılını kurak bir yıl olarak yaşadık. 2023’e girdik. Buğdaylarda şuanda herhangi bir sıkıntı yok. Belirli bir yağış aldık. Ama şuanda derelerde su yok. Barajlar bildiğiniz gibi yarıdan aşağıya düştü. Çiftçinin beklentisi en azından bir kar görmek istiyorlar. Bizim Nisan’da Mayıs’ta yağış olursa mahsulümüz olur. Gerçekten görülmemiş bir yıl yaşıyoruz. Biz böyle bir yıl görmedik. 50 yıldan beri böyle bir kuraklık yaşamadık. Bu yıl çok düşük. Bekliyoruz İnşallah hava raporları önümüzdeki günlerde yağışlı gösteriyor. Olursa çiftçimiz rahatlayacak” dedi.

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