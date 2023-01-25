Okan Buruk İtalyan devinin radarında! Sürpriz görüşmede teklif gibi tebrik

Galatasaray'ın başına geçtikten sonra başarılı grafiği ile tüm dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Okan Buruk'a eski takım arkadaşı efsana futbolcu Javier Zanetti'den tebrik telefonu geldi. Bu tebriğin ortaya çıkmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Spor Toto Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 20. hafta itibarıyla liderliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar, 45 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Önemli bir galibiyet serisi yakalayan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk'un başarısı ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın başında başarılı işlere imza atan Okan Buruk, İtalya'da da ses getirdi.

Arayıp tebrik etti

Futbolculuk döneminde Buruk'la beraber oynayan Inter Asbaşkanı Javier Zanetti'nin, aldığı başarılı sonuçların ardından genç teknik adamı arayıp tebrik ettiği ortaya çıktı.

"Serie A'da takım çalıştıracaksın"

Zanetti'nin, Buruk'la yaptığı görüşmede, "Takımını ve seni büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Çok iyi bir hoca oldun. Kısa zaman sonra Serie A'da bir takım çalıştıracaksın gibi duruyor. Başarılarının devamını diliyorum." dediği öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Bu tebriğin ortaya çıkmasından sonra İtalya'dan bazı sosyal medya hesapları flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

Napoli'nin 13 puan gerisine düşen Simone Inzaghi'nin yerine Okan Buruk'un, Inter'in başına geçebileceği öne sürüldü.

Milano temsilcisi ligde 37 puanla 4. sırada yer alıyor.

Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısından başlayan Okan Buruk, 1992'de A takıma yükseldi. 2001 yılında bedelsiz olarak İtalyan devi Inter'in yolunu tutmuştu.