Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde 3. kez gözaltına alındı! MHP milletvekilinin evinde yakalanmıştı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında suikastin kilit isimlerinden Tolgahan Demirbaş, üçüncü kez gözaltına alındı. Demirbaş, cinayetten bir gün sonra MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un kullandığı evde Olcay Klavuz'un şanında gözaltına alınmıştı.

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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi, arkadaşı Selman Bozkurt'un da yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında flaş bir gelişme daha yaşandı. Daha önce MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde gözaltına alınan ve iki kez serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş, bugün üçüncü kez gözaltına alındı.

MHP'de özel kalem de gözaltında!

Tolgahan Demirbaş'la birlikte, MHP'de özel kalem müdürü olan Emre Y. ile avukat Serdar Öktem gözaltına alındı. Gazeteci Alican Uludağ, Serdar Öktem ile ilgili olarak, "MHP'li Avukat Serdar Öktem, cinayetten tutuklanan Doğukan Çep, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ve firari tetikçi Eray Özyağcı’nın geçmişte avukatlığını yapıyordu" bilgisini paylaştı.

İki kez gözaltına alınıp serbest kaldı

Tolgahan Demirbaş, ilk olarak cinayetten bir gün sonra MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un kullandığı bir evde gözaltına alınmıştı. Gözaltı sırasında Olcay Kılavuz'un da o evde olduğu ortaya çıkmıştı. Serbest kalan Demirbaş, dosyaya yeni savcı atanmasının ardından tekrar gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yanında iki kişi daha gözaltına alındı

Sinan Ateş suikasti soruşturması kapsamında dün de gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z.’nin tutuklandığı açıklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükselmişti.