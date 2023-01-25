Antalya'da hareketli anlar! Özel harekat da devreye girdi, müdürü vurmaya geldi!

ANTALYA'da altı gün önce işten çıkarılan temizlik personeli, bugün belediyenin temizlik şantiyesini silahla basınca ekipleri alarma geçirdi. Şube müdürüne silah çeken şahıs, iki kez tetiğe bastı. Silah tutukluk yapınca şahıs çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

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Olay, sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Şantiyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce işten çıkarılan S.Ş. (38) iş yerine personel gibi girerek şube müdürünün yanına gitti.

İki kez tetiğe bastı ama...

Burada Şube Müdürü M.E. ile tartışan şahıs, daha sonra yanında getirdiği silahı M.E.'ye doğrulttu. İddiaya göre şahsın tetiğe bastığı silah iki kez tutukluk yaptı.

Çalışanlar müdahale etti

Bunun üzerine diğer personel şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada personel Kasım Yılmaz, kafasına aldığı silah kabzası darbesi ile yaralandı.

Özel harekat polisleri tedbir amaçlı bölgeye geldi

Yaşanan arbedenin ardından şahıs, elinden silah alınarak etkisiz hale getirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel hareket polisleri de tedbir amaçlı olay yerine geldi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.