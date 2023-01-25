Türkiye'nin ilk uçak gemisi görüntülendi! Özellikleri hayran bıraktı: Güney Kore bizden çaldı

Mavi Vatan'ı koruması bekleniyor

Kıtalararası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Mavi Vatan’ı koruması bekleniyor. 12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacak rampa da eklenmiş.