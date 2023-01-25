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Türkiye'nin ilk uçak gemisi görüntülendi! Özellikleri hayran bıraktı: Güney Kore bizden çaldı

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Türkiye'nin ilk uçak gemisi görüntülendi! Özellikleri hayran bıraktı: Güney Kore bizden çaldı

TÜRKİYE'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi havadan görüntülendi. TCG Anadolu, dosta güven düşmana korku veren özellikleriyle dikkat çekti. Dünyada ilk kez insansız hava araçlarına iniş kalkış yapabilme imkanı sağlan TCG Anadolu, 110 adet Bayraktar TB3 taşıyabilecek... İşte geminin hayran bırakan diğer özellikleri...

Türkiye'nin ilk uçak gemisi görüntülendi! Özellikleri hayran bıraktı: Güney Kore bizden çaldı

Türk Deniz Kuvvetleri’nin amiral gemisi olacak TCG Anadolu veya Anadolu L-400 isimli amfibik hücum gemisinin son durumu havadan görüntülendi. Büyük bir kısmı tamamlanan 232 metre genişliğindeki gemi tüm heybeti ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 

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Türkiye'nin ilk uçak gemisi görüntülendi! Özellikleri hayran bıraktı: Güney Kore bizden çaldı

Çalışmalarda sona gelindi

TCG Anadolu ana yapılandırması bakımından Türkiye'nin amfibi hücum gemisi (LHD) sınıfına giren ilk gemi olma özelliğini taşıyor. 2014 yılında yapımına başlanan geminin çalışmalarında sona gelindi.

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Türkiye'nin ilk uçak gemisi görüntülendi! Özellikleri hayran bıraktı: Güney Kore bizden çaldı

8 helikopter, tam teşekküllü asker sevki

TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Geminin bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilme özelliği bulunuyor.

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Türkiye'nin ilk uçak gemisi görüntülendi! Özellikleri hayran bıraktı: Güney Kore bizden çaldı

Mavi Vatan'ı koruması bekleniyor

Kıtalararası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Mavi Vatan’ı koruması bekleniyor. 12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacak rampa da eklenmiş. 

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