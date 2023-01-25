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Dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır için tarih verildi

Dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır için tarih verildi

Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlanarak Meclis'e gönderildi. TBMM Hazırlık Komisyonu, 31 Ocak Salı günü toplantı gerçekleştirerek CHP ve İYİ Partili iki vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin karar verecek.

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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ‘mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık’, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ise ‘şehit yakınına hakaret’ ve ‘basit yaralama’dan fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderildi.

TBMM Hazırlık Komisyonu, Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.

İki vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararın 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda vereceği açıklandı.

Ali Mahir Başarır'dan hakime hakaret

Yalova Belediyesi yolsuzluk ve zimmete para geçirme davasında CHP'li Ali Mahir Başarır, hakimin üzerine yürüyüp hakaretler etmişti. Başarır, "Bir insanın hakkını gasp ediyorsunuz siz. Sen adalete karşı daha dürüst ol. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun” diye avazı çıktığı kadar hakime bağırmıştı.

Şehit yakınına küfür etti sonra özür diledi

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesi büyük tepki çekmişti. Hakarete maruz kalan Gümren, İyi Partili Türkkan hakkında şikayetçi olmuştu. Daha sonra özür mesajı yayımlayan Lütfü Türkkan,  "Hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum." demişti.

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