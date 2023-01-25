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Fenerbahçe Parma'nın genç sol bekiyle büyük ölçüde anlaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Parma'nın genç sol bekiyle büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe, Parma’nın genç oyuncusu Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı. 21 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma’nın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaştı.

Oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe, İtalyan temsilcisiyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi. İki kulüp, Hollandalı oyuncunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie takımı Twente’den 3 milyon Euro’ya bonservisi alınan Oosterwolde, bu sezon 18 lig maçında forma giydi.

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