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AYM'de flaş HDP kapatma davası gelişmesi! Raportör kararını verdi: Reddedilsin...

AYM'de flaş HDP kapatma davası gelişmesi! Raportör kararını verdi: Reddedilsin...

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü Meclis Grup konuşmasında, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin "Dava seçimden sonraya ertelensin" talebini görüşme kararı vermesine tepki gösterip, "HDP’nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi’nin davayı sulandırması doğru değildir" çıkışı yapmasının ardından flaş gelişme. AYM, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak.

HDP'nin talebi reddedilsin...

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. HaberTürk'ün haberine göre, raportör; mahkeme üyelerine dağıtılan raporunda, mahkemenin gündemine hakim olduğunu, kapatma davası dosyasının da yeterince hacimli olduğunu vurguladı. Bu nedenlerle HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Bağlayıcılığı yok ama...

AYM Raportörü'nün raporunun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, yüksek mahkeme müzakerelerini söz konusu rapor üzerinden yapacak. Yüksek Mahkeme, HDP’nin talebini yarın karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme, HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasını kararlaştırmıştı.

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