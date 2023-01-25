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TFF duyurdu! O maç sonrası PFDK'ya sevk edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TFF duyurdu! O maç sonrası PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor, sahasında oynadığı Afyonspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

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Bursaspor, sahasında oynadığı Afyonspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bursaspor Kulübü’nün 22.01.2023 tarihinde oynanan Bursaspor - Afyonspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü antrenörü Cemal Ayyıldız’ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36 maddesi uyarınca 23.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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