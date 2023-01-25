Ethem Sancak'tan flaş iddia! Türkiye 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacak

AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne geçen ve Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturan işadamı Ethem Sancak'tan olay iddia. "Türkiye 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacak" diyen Ethem Sancak, Türk halkının Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı büyük sempati duymaya başladığını savundu.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Türkiye’nin NATO’dan 5-6 ay sonra çıkacağını etti. Vatan Partisi'nin düzenlediği ‘NATO’dan çıkalım’ kitlesel eylemlerine ilişkin konuşan Sancak, “Bizi bu eylemleri yapmaya olaylar zorluyor. NATO bizi yaptıkları provokasyonlarla bu eylemlere zorluyor. Son olarak komşumuz Yunanistan ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Türkiye 5-6 ay sonra NATO’dan ayrılacak" dedi.

NATO'dan çıkmak acil farz oldu

Türkiye'nin Ortadoğu’da bir girdaba sokulmaya çalışıldığını savunan Ethem Sancak, "Son olarak İsveç ve Hollanda’da Kur’an’a kaşı yapılan eylemleri görüyorsunuz. NATO’dan çıkmak acil ve farz haline geldi" dedi.

ABD karşıtlığı arttı, Putin sevgisi de...

ABD karşıtlarının oranının yüzde 80'e çıktığını savunan Sancak, Yine son dönemde Türk halkı Rusya ve Putin’e karşı büyük sempati duymaya başladı. Millet yaklaşan tehditleri görerek hükümetlerin önüne geçti" diye konuştu.

'HDP'nin derhal kapatılması gerek'

HDP’nin derhal kapatılması gerektiğini savunan Ethem Sancak, “HDP’nin kapatılması noktasında çok geciktik. Şimdi Batılıları eleştiriyoruz. Hollanda, Almanya, İsveç PKK’yı himaye ediyor. Ancak biz onları kendi Meclis’imizde tutuyoruz. HDP, PKK’nın bir aygıtıdır. Başka ülkeleri eleştiriyoruz ama sen kendi Meclis’inde adamlara yer vermişsin. Bu konuda acilen eyleme geçilmesi gerekiyor” dedi.

Perinçek 100 bin imzayı bulabilecek mi?

Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağı oy oranına yönelik ise “Biz bir iddia ortaya koyuyoruz. Bunun cevabını bize halk verecek” diye konuştu.