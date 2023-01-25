BIST 5.254
DOLAR 18,81
EURO 20,44
ALTIN 1.164,62
HABER /  GÜNCEL

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tahliye edildi

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tahliye edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirimiş ve tutuklanmıştı. Emre Olur hakkında son dakika flaş gelişme yaşandı.

Abone ol

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur hakkında tahliye kararı verildi. 2022 Eylül ayında Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Olur bugünkü duruşmada, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ekran bağımlılığını önleme yolları uzman isimden ebeveynlere öneriler
Ekran bağımlılığını önleme yolları uzman isimden ebeveynlere öneriler
Tekfen ve TEMA'nın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit yaşamını yitirdi
Tekfen ve TEMA'nın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit yaşamını yitirdi
AYM'de flaş HDP kapatma davası gelişmesi! Raportör kararını verdi: Reddedilsin...
AYM'de flaş HDP kapatma davası gelişmesi! Raportör kararını verdi: Reddedilsin...
Ethem Sancak'tan flaş iddia! Türkiye 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacak
Ethem Sancak'tan flaş iddia! Türkiye 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacak
Uykusuz Dergisi böyle veda etti
Uykusuz Dergisi böyle veda etti
TFF duyurdu! O maç sonrası PFDK'ya sevk edildi
TFF duyurdu! O maç sonrası PFDK'ya sevk edildi
Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanı! Üst üste 3. kez seçildi
Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanı! Üst üste 3. kez seçildi
Pompeo: Erdoğan ve Pence'in görüşmesi uzayınca Beştepe'de kapıyı kırmaya çalıştım
Pompeo: Erdoğan ve Pence'in görüşmesi uzayınca Beştepe'de kapıyı kırmaya çalıştım
Fenerbahçe Parma'nın genç sol bekiyle büyük ölçüde anlaştı
Fenerbahçe Parma'nın genç sol bekiyle büyük ölçüde anlaştı
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert Sinan Ateş cinayeti tepkisi! "Bostan korkuluğu musun, kendine gel"
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert Sinan Ateş cinayeti tepkisi! "Bostan korkuluğu musun, kendine gel"
Dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır için tarih verildi
Dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır için tarih verildi
Ehliyetine alkolden 2042 yılına kadar el konuldu uslanmadı bedelini canıyla ödedi
Ehliyetine alkolden 2042 yılına kadar el konuldu uslanmadı bedelini canıyla ödedi