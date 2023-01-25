Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tahliye edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirimiş ve tutuklanmıştı. Emre Olur hakkında son dakika flaş gelişme yaşandı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur hakkında tahliye kararı verildi. 2022 Eylül ayında Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Olur bugünkü duruşmada, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.