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Milyonların gözü bu haberde! AK Parti'den flaş EYT açıklamsı: Net tarih verildi!

Milyonların gözü bu haberde! AK Parti'den flaş EYT açıklamsı: Net tarih verildi!

Haber Global canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu herkesin merakla beklediği EYT ile ilgili net tarih verdi. "Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak" diyen Akbaşoğlu açıklamasının devamında "Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak. Bakanlığın teknik çalışması yasaya dönüştürülüyor. EYT ile yasa teklifi Ocak ayı bitmeden Meclis'e gelecek" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Haber Global canlı yayınında EYT'nin ne zaman yasalaşacağı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak. Bakanlığın teknik çalışması yasaya dönüştürülüyor. EYT ile yasa teklifi Ocak ayı bitmeden Meclis'e gelecek.

Staj mağduriyeti

Bu stajyer kardeşlerimizin ayrı bir talebi. Her bir başlığı ayrı ayrı ele alacağız.

Muhalefet başörtüsü teklifine ne diyecek?

Dün Meclis'te bir tiyatro gerçekleşti. Önce İYİ Parti, sonra CHP. İki partinin de gerçek yüzü ortaya çıkmış olacak. Bir önerge üretecek ne var? Bahane üretmeye gerek yok. Teklif şunu söylüyor: Başı açık olan da kapalı olan da temel hak ve özgürlüklerden en ufak bir ayrımcılığa maruz kalmadan yararlanacak. Gelip destek versinler bu mesele hallolsun. Teklifi getiren sizsiniz neden karşı çıkıyorsunuz? Siz siyası istismarcısınız? Biz 337 vekil olarak imzamızı atmışız. 360'ın altında kalması durumunda bunu milletimizin mahşeri vicdanına bırakıyoruz.

Aile birliliğinin korunması

Evliliğin bir kadın ve bir erkekten oluşacağını vurguladığımız için bunun üzerine oynadılar. Muhalefet bir kurgu oluşturmuş, bunu da oynamış oldular.

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