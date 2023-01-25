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CHP 'kararımız net' diyerek adayını açıkladı! 'Adayımız Kılıçdaroğlu'

CHP 'kararımız net' diyerek adayını açıkladı! 'Adayımız Kılıçdaroğlu'

Altılı Masa'nın adayının kim olacağı, CHP'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir isim önerip önermeyeceği tartışmaları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur" dedi. Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, aday belirleme yöntemini liderlerin belirleyeceğini söyledi.

Toprak, "Kılıçdaroğlu’nun bir başka ismi önereceği doğru mu?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Kesinlikle yanlış. Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur. Tabii adayın kim olacağına karar verecek olan da Altılı Masa’daki liderlerdir…"

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