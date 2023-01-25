AK Parti'den "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" diyen vekile uyarı

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yeniyıldız, katıldığı bir televizyon programında, “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım.” dedi. Yeniyıldız'ın tepki çeken sözlerine ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. Çelik, "Bu ifade yanlış bir ifade, üslubumuzda olmayan bir ifade bu." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, seçim tarihine yönelik eleştirilere yanıt verdi ve "Bu erken seçim anlamına gelmez" dedi.

"Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" diyen AK Partili Şenel Yediyıldız'a uyarıda bulunulduğunu belirten Çelik şunları ifade etti: "Bu ifade yanlış bir ifade, üslubumuzda olmayan bir ifade bu. Grup Başkanımız gerekli uyarıyı yaptı. Kendisi de özür diledi herkesten."

"Adaylarını muhtemelen Temmuz'da açıklayacaklar"

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecine ilişkin ise Çelik, "Muhtemelen adaylarını Temmuz'da açıklayacaklar" dedi.

"Masada ilerleme değil, gerileme var"

Ömer Çelik, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısının ertelenmesine ilişkin de "3'lü mekanizmayı biz istemedik, onlar bu duruma getirdiler. Masada ilerleme değil, gerileme var. Bu noktaya getiren İsveç'in kendisi oldu. İsveç verdiği hiçbir sözü tutamadı." dedi.