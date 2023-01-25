Türk işadamı 41 milyon ödeyip aldı! İşte Türkiye'de satılan en pahalı otomobil
Alman otomobil üreticisi Mercedes'in en pahalı ve güçlü modellerinden biri olan Mercedes-AMG GT Black'in Türkiye'de ilk satışı yapıldı.
Mercedes'in en pahalı ve güçlü modellerinden biri olan Mercedes-AMG GT Black serisinin Türkiye'de ilk satışı yapıldı.
Emre Özpeynirci yaptığı paylaşımda , "2 milyon Euro fiyata sahip Mercedes-AMG GT Black Series, Türkiye'de satılan en pahalı otomobil unvanını aldı. 730 beygir ile gelmiş geçmiş en güçlü seri üretim V8 motora sahip olan bu AMG'yi bir Türk işadamı almış" dedi.
Mercedes-AMG GT Black Series, 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlarken 0-200 km/s hızlanması 9 saniyenin altında gerçekleşiyor.
En güçlü V8 motoru bünyesinde barındıran model saatte 325 kilometre hıza ulaşabiliyor.