Türk işadamı 41 milyon ödeyip aldı! İşte Türkiye'de satılan en pahalı otomobil

Emre Özpeynirci yaptığı paylaşımda , "2 milyon Euro fiyata sahip Mercedes-AMG GT Black Series, Türkiye'de satılan en pahalı otomobil unvanını aldı. 730 beygir ile gelmiş geçmiş en güçlü seri üretim V8 motora sahip olan bu AMG'yi bir Türk işadamı almış" dedi.