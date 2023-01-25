Fatih Altaylı'yı kızdıran plan 'tek kuruş faydası olmaz' dedi CHP’nin oyu 26 ise 27 olmaz

Fatih Altayl,ı muhalefet partilerinden 25 kişilik listenin CHP'den aday gösterileceği kulisini gündeme getirdi. CHP yönetimini eleştiren Altaylı, "CHP’nin oyu 26 ise 27 olmaz, 28 ise 29 olmaz." dedi.

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2023 seçimlerinde altılı masada İYİ Parti haricindeki partilerin CHP listelerinden aday gösterileceği iddiası kulislere düştü.

Çarpıcı iddia Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Altaylı, hükümet yanlısı bir yazarın “CHP’lilere kötü haber. İYİ Parti seçime tek başına girecek, diğer partiler CHP listesine yazılacak. CHP’liler 25 milletvekilliğini diğer partilere verecek.” kulisini "Ortak liste yanlışı" başlıklı yazısında değerlendirdi.

“Ben Davutoğlu’na mı oy vereceğim" der

"Herkes biliyor ki, Gelecek, Saadet ve DEVA CHP listesinde seçime girerse, bunun CHP’ye tek kuruş faydası olmaz." diyen Altaylı, yazısında şu ifadelere ver verdi:

"Bu partilerin seçmenlerinin belki çok az bir bölümü CHP amblemine mühür basar. Bir o kadar CHP’li de “Ben Davutoğlu’na mı oy vereceğim, ben Babacan’a mi oy vereceğim, ben Sadullah Ergin’e mi oy vereceğim” der ve gider oyunu başka yere, İYİ Parti’ye veya Sol Birliğe basar.

"Muhalefet açısından durum tam felaket"

CHP’nin oyu 26 ise 27 olmaz, 28 ise 29 olmaz. Doğru olan, bu partilerin İYİ Parti listesi altında toplanması, bazı yerlerde CHP listelerine alınması.

İşin garip tarafı ise iktidar yanlısı kalemlerin bu oyunlarına muhalefet partilerinden tek bir yalanlama dahi gelmemesi. Bu açık manipülasyonlar karşısında sessiz kalınması. Ya da bir ihtimal bu yazılanlar doğru. Ki o zaman zaten muhalefet açısından durum tam felaket."