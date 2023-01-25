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Süper Lig'de 21'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 21'inci haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemlerin isimleri TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.

21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

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