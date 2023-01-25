Rus kadın çıldırdı, ortalık savaş alanına, kahvedekiler ise okeye döndü

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 162-167 Sokak birleşiminde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden ötürü sinir krizi geçiren Rus uyruklu Natilia, 4 katlı apartmanın en üst katından aşağıya mermer ve bazı eşyaların atmaya başladı.