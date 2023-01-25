Amerikan Bloomberg'den tepki çeken Erdoğan analizi

Türkiye ile İsveç arasında son dönemde yükselen gerilim dünya basınının da gündeminde. Amerikan Bloomberg yayın kuruluşu, Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne süren bir yazı yayınladı. Yazıda Erdoğan'ın NATO toplantılarından dışlanması ve hatta Türkiye'nin NATO'dan ihracı seçeneklerinin de masada olması gerektiği kaydedildi.

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Bloomberg editörlerinin kaleme aldığı görüş yazısı, "NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlığı taşıyor.

Türkiye "kafa tutan ülke"

Yazıda, İsveç ve Finlandiya'ya talepleri nedeniyle Türkiye "kafa tutan ülke" olarak nitelendirilirken, "NATO bu tartışmaya bir son verip en yeni üyelerini koşulsuz şekilde kabul etmeli" denildi. Yazının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'de yapılacak seçimler öncesi milliyetçi tabanından destek almaya çalıştığı ve geri adım atmadığı belirtildi.

Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne süren Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın bu kördüğümü çözmek zorunda olduğunu yazdı. "Başkan Joe Biden, Türkiye'nin Kürt terörüyle ilgili endişelerini dile getirme hakkı olsa da bunun bedelinin NATO'yu güçlendirme çabalarını engellemek olmadığını açıkça ortaya koymalı" ifadeleri kullanıldı.

"NATO liderleri Erdoğan'a baskı yapmalı"

Türkiye'nin İsveç'ten iade taleplerinin iki ülke arasından çözülmesi ve NATO sürecine dahil edilmemesi gerektiği kaydedilen yazıda, NATO liderlerinin 18 Mayıs'tan önce iki ülkenin üyeliğini onaylaması için Erdoğan'a baskı yapması gerektiği savunuldu.

"Erdoğan NATO toplantılarından dışlanmalı"

Erdoğan direnirse ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışını durdurarak yanıt vermesi çağrısını da içeren yazıda, Türkiye'nin tatbikatlara katılımının sınırlanması, Erdoğan'ın NATO toplantılarından dışlanması ve hatta Türkiye'nin NATO'dan ihracı seçeneklerinin de masada olması gerektiği kaydedildi.

"İttifaka zarar veren ülke müttefik değildir"

Yazı, "Mesaj açık olmalı: grubun güvenliğine bilerek zarar veren bir ittifak üyesi asla bir müttefik değildir" ifadesiyle sona erdi.

Geçtiğimiz ay Reuters haber ajansı da yayımladığı iş ilanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı. The Economist dergisi de geçen hafta kapağında Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıdı. Derginin kapağında "Türkiye'nin yaklaşan diktatörlüğü - Erdoğan imparatorluğu üzerine özel haber" ifadesi yer aldı. Kapak görselinde de Türk bayrağındaki hilalle Erdoğan'ın profili üst üste bindirildi.