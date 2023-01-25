Deprem oldu Muğla, Antalya, Aydın fena sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama var

Türkiye'nin Akdeniz sahilleri depremle sarsıldı. Antalya ve Muğla'da güçlü şekilde hissedilen depremin şiddetini AFAD 5.4 olarak açıkladı Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu... Google, depremden saniyeler önce telefonlara '5.7 şiddetinde deprem bekleniyor' uyarısı gönderdi.

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Türkiye yeni bir depremle sarsıldı. Akdeniz açıklarında olduğu belirtilen deprem Antalya ve Muğla'da güçlü biçimde hissedildi. AFAD, 15.37'de meydana gelen depremin şiddetini 5.4 olarak duyurdu. Derinliği 41 kilometre olarak belirlenen depremin merkez üssü ise Muğla'nın Seydikemer ilçesi...

Kandili Rasathanesi ise depremin şiddetinin 5.7 olduğunu duyurdu. Deprem, Denizli, İzmir, Muğla, Mersin, Antalya ve çevrelerinde hissedildi.

Yunanistan deprem merkezi EMSC ise Muğla'nın Fethiye açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'deki depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Antalya ve Muğla'daki vatandaşlara Google'ın android uygulamasından depremden saniyeler önce 5.7 şiddetinde deprem beklendiği uyarısı gönderildi.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 15.37’de Akdeniz‘de, Muğla Seydikemer açıklarında meydana gelen ve Muğla, Antalya, Aydın illerinde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı gelmemiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.