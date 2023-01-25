Bakan Varank'tan uzay yolculuğuyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Adaylar belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek Türk adayların belli olduğunu açıkladı. Bakan Varank uzaya gidecek isimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Varank şöyle dedi: "Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100. Yılında bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Orada bilimsel deneyler bu arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu Türk uzay yolcularının seçiminde sağlık bilimleri üniversitesinin ciddi katkıları oldu. Uzay ve havacılık alanında ciddi psikolojik testleri beraber gerçekleştirdik.

Adaylarımız aslında belli, yakın zamanda da inşallah sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100. Yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edecek."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçilecek Türk uzay yolcusunun, 2023 yılının ikinci yarısında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesinin planlandığını söyledi.