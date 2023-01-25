Bakan Varank'tan uzay yolculuğuyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Adaylar belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek Türk adayların belli olduğunu açıkladı. Bakan Varank uzaya gidecek isimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.
Varank şöyle dedi: "Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100. Yılında bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Orada bilimsel deneyler bu arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu Türk uzay yolcularının seçiminde sağlık bilimleri üniversitesinin ciddi katkıları oldu. Uzay ve havacılık alanında ciddi psikolojik testleri beraber gerçekleştirdik.
Adaylarımız aslında belli, yakın zamanda da inşallah sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100. Yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edecek."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçilecek Türk uzay yolcusunun, 2023 yılının ikinci yarısında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesinin planlandığını söyledi.
36 bin kişi uzay yolculuğu için başvuru yaptı. Binlerce kişinin arasından ise 30 kişi seçildiği biliniyor. Ayrıca 30 aday içerisinde 10 kadın bulunuyor.
Öte yandan uzay programına katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şunlardı:
Türkiye vatandaşı olmak, 45 yaşından küçük olmak,
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak, En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, Boy uzunluğu 149,5-190,05 santimetre, kilonun ise 43-110 arasında olmak.
Milli Uzay Programı'nda 10 hedef
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde yürütülecek Milli Uzay Programı’nı, 10 hedef halinde açıklamıştı. Bu hedefler, sırası ile şöyleydi:
1-Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, sert iniş yöntemi ile Ay’a ilk teması gerçekleştirmek. 2028 yılında ise yumuşak iniş yöntemi ile Ay’a ulaşmak.
2- Yeni nesil uydu geliştirme alanında, dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmak.
3-Türkiye’ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek.
4- Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak.
5- Uzay havası ya da meteorolojisi olarak tanımlanan alana yatırım yaparak Türkiye’nin uzaydaki yetkinliğini arttırmak.
6- Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha yetkin bir ülke konumuna getirmek.
7- Türkiye’de uzay sanayisi ekosistemini daha da geliştirmek.
8- Uzay Teknolojisi Geliştirme Bölgesi kurmak.
9- Uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağını geliştirmek.
10-Bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.