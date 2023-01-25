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Staj ve çıraklık başlangıç işe sayılacak mı? AK Parti'den EYT için flaş açıklama ilk maaşlar da...

Staj ve çıraklık başlangıç işe sayılacak mı? AK Parti'den EYT için flaş açıklama ilk maaşlar da...

Milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin son açıklama AK Partili Özlem Zengin'den geldi. Zengin ilk maaşların Mart ayında alınmasının hedeflendiğini belirtti ve "Staj ve çıraklığın işe başlangıç sayılması ile ilgili bir düzenleme şu anda yok." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, NTV'nin sorularını yanıtladı. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin konuşan Zengin, kanun çıktığında yararlanacak 2,5 milyon kişi olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

"Geçen hafta SGK detaylı bir sunum yaptı. Meselenin çok katmanlı olduğunu gördük. Bu kanun çıktığında hemen yararlanacak yaklaşık 2,5 milyon insan var. Birkaç yıl içinde 5 milyona ulaşıyor.  Çıktığı anda ve sonraki ekonomik boyutu ne kadar bir sorumluluk oluşturacak hesaplanması gerekiyor. EYT'de hem çalıştıkları gün hem prim süresiyle ilgili her şey aynı. Bu kadar geniş ve mali yükü ağır olan bir çalışma. Alt katmanları var, farklı prim türü ödeyenler var. Şu anda bu çalışmalar devam ediyor."

İlk maaş Mart ayında

Şubat ayında düzenlemeyi yasalaştırarak EYT'lilerin martta ilk maaşlarını almalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Zengin, şöyle devam etti:

"Hedefimiz ilk maaşlarını martta alacak şekilde şubatta düzenlemeyi tamamlamayı sağlamak. Niyetimiz ve hedefimiz bu. Staj ve çıraklığın işe başlangıç sayılması ile ilgili bir düzenleme şu anda yok. Bu gerçekten önemli bir düzenleme Türkiye için. Ülkenin 40-50 yılına etkisi olan. Gerçekten ihtiyacı olan alanı düzenlememiz lazım." 

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