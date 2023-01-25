İhracatçılardan çağrı geldi olması gereken dolar kuru seviyesini açıkladılar

Dolar kurunun artmasını isteyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Günümüzde 18,80 lira civarında olan dolar kuru yüzde 32,7 arttığı takdirde 25 TL seviyesine gelecek. Bu da Türk ihracatçımızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

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İzmir İş Dünyası Buluşmaları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye ekonomisinin en önemli sorununun enflasyon olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik ve yatırım açısından, öncelikli olarak enflasyon seviyesinin ve para politikasının yönünün bugünden tahmin edilmesi gerektiğini ifade eden Özgener, "Enflasyondaki düşüşün nasıl sağlanacağıyla ilgili soru işaretlerinin giderilmesine ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var." diye konuştu.

Toplumun her kesimini ilgilendiren ürünlerde yapılan KDV indirimlerinin iş sektörlerinde olumlu etki oluşturduğunu vurgulayan Özgener, üyelerinden bunun devamı konusunda talepler gelmeye devam ettiğini dile getirdi.

"Bugün 24 Ocak 2023"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise ihracatçıların "finansmana erişim", "yüksek enflasyon" ve "düşük döviz kuru" noktasında sorunları olduğunu anlattı.

İhracatçıların mevcut döviz kuruyla rekabetçi olamayacağını savunan Eskinazi, şu değerlendirmelerde bulundu: "İhracatta rekabetçiliğimizin sürdürülebilirliği ve artması, ithalatın azalması ve işsizliğin önüne geçmek için TL'nin değerinin düşmesi gerekiyor. Sizinle aynı dili konuşuyoruz. Aramızdaki tek fark, TL'nin piyasada gerçek değerini bulması için siz hükümet olarak bizden çok daha fazla aksiyon alabilecek konumdasınız. Siz Türk lirasının nominal değerine kavuşması için gerekli adımları attığınız takdirde biz ihracatçılar 2023 yılı için ihracatımızı Orta Vadeli İstikrar Programı'ndaki hedefler doğrultusunda artırma sözünü şimdiden verebiliyoruz. Daha önce yaşanmış bir olay, durum ya da olgunun tekrar yaşanabileceğini ifade eden 'Tarih tekerrürden ibarettir' sözü bugün bizler için çok daha büyük anlamlar barındırıyor. Bugün 24 Ocak 2023. Başka bir ifadeyle 24 Ocak 1980'de hayatımıza 24 Ocak Kararları olarak giren ekonomi paketinin 43'üncü yıl dönümü. 24 Ocak Kararları'nın en önemli maddelerinden birisi Türk lirasına yüzde 32,7 oranında devalüasyon yapılmasıydı. Günümüzde 18,80 TL civarında olan dolar kuru yüzde 32,7 arttığı takdirde 25 TL seviyesine gelecek. Bu da Türk ihracatçımızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacaktır. Bugünkü buluşmamızın bir milat olmasını diliyor, Türk ekonomisinin önünü açacak yeni bir '24 Ocak Kararları'nın hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz."