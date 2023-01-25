Microsoft servislerinde erişim sorunu çıktı Türkiye'deki kullanıcılar da etkilendi

Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'yı terk ediyor iddiası! BioNTech yeni açıklama yaptı

İhracatçılardan çağrı geldi olması gereken dolar kuru seviyesini açıkladılar

Deprem oldu Muğla, Antalya, Aydın fena sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama var

Bakan Varank'tan uzay yolculuğuyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Adaylar belli oldu

Staj ve çıraklık başlangıç işe sayılacak mı? AK Parti'den EYT için flaş açıklama ilk maaşlar da...

Almanya'dan onay çıktı! Leopard tankları Ukrayna’ya gönderiliyor

Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 17 ülke izleyecek: TSK gövde gösterisine hazırlanıyor

Amerikan Bloomberg'den tepki çeken Erdoğan analizi

Küçükçekmece'de korkunç kaza! Kamyonun altına girdi ekipler bölgeye gidiyor

Kılıçdaroğlu'ndan altılı masa toplantısı öncesi kritik buluşma

Hasarlı trafik kazalarında emsal karar! Kusurlu tarafa bir ödeme daha çıktı

Oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığını mavi sulara saldı