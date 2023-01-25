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Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'yı terk ediyor iddiası! BioNTech yeni açıklama yaptı

Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'yı terk ediyor iddiası! BioNTech yeni açıklama yaptı

Koronavirüs aşısı üreten BioNTech şirketinin Almanya'dan İngiltere'ye tamamen taşınacağı öne sürüldü. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de ülkeyi terk edeceği iddia edildi. BioNTech'ten yeni açıklama yapıldı ve çıkan haberler yalanlandı.

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BioNTech Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Jasmina Alatovic, Bild gazetesinin haberinin doğru olmadığını belirtti.

"Düzeltilmesini istedik"

Alatovic, "Haberin düzeltilmesini istedik. İngiltere'de ek yerler planladığımız doğrudur. Bunun BioNTech'in Almanya veya dünya çapındaki konumları üzerinde hiçbir etkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Bild gazetesinde "Korona kahramanları bile ülkeyi terk ediyor" başlığıyla dün yer alan haberde, Kovid-19 aşısını ilk geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin, şirketleri BioNTech'i bürokrasinin baskıları nedeniyle Almanya'dan taşıma kararı aldığı iddia edilmişti.

Haberde, BioNTech'in üretim ve AR-GE projelerini Almanya Mainz'den İngiltere'ye taşıma kararı aldığı öne sürülmüştü. Eskiden "Made in Germany"nin bir kalite işareti olduğu, şimdi durumun değiştiği ve pek çok Alman şirketinin fabrikalarını ve AR-GE projelerini yurt dışına taşıdığı belirtilen haberde, Alman hükümeti de eleştirildi.

Öte yandan, BioNTech, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'de kanser tedavisi için bir AR-GE merkezi kurulmasına yönelik İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaştığını duyurmuştu.

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