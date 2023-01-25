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Arife Gökçe'nin kocası gözünü karartmış! "Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Arife Gökçe'nin kocası gözünü karartmış! "Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım"

Müge Anlı programında da yer edinen kayıp Arife Gökçe'den hala bir iz bulunamadı. Karısı bir anda ortadan kaybolan Fikri Gökçe, "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan’ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar" iddiasında bulundu. Yaşlı adam eşinin kaybolmasıyla ilgili kişi veya kişileri tehdit etti.

Arife Gökçe'nin kocası gözünü karartmış! "Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım"

Türkiye'nin konuştuğu kayıp kadın olayı ile ilgili sır perdesi aralanamadı. 40 gün önce biranda ortadan kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe’den (64) yapılan aramalarda bir ize rastlanmadı. 

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Arife Gökçe'nin kocası gözünü karartmış! "Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım"

"Olayı Sinan'ın üzerine yıkarım" düşüncesi

Çaresiz bekleyişini sürdüren Fikri Gökçe (73), adalete güvendiğini söyledi. Evine köyünden birilerinin girerek eşini kaçırdığını ileri süren Gökçe, “Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan’ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak." dedi.

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Arife Gökçe'nin kocası gözünü karartmış! "Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım"

Kocadan tehditler: Kapıma kilit vuranın...

Koca Gökçe, "Hayatımı artık sadece eşime adadım. Çoluğum çoğuma sebep olmadan bu olayı ben kendim halledeceğim. İnşallah kemiğine kadar bulacağım. Bugün olmaz ise yarın olur. Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım." diye konuştu.

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Arife Gökçe'nin kocası gözünü karartmış! "Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım"

"Adaleti kendim sağlayacağım"

Gökçe, "Önce adalet diyorum. Adalet bunu yapmadığı takdirde bunu ben kullanacağım. Her kimse şunu iyi bilsin cezaevinde yatan birisiyim. Beni saf görmesin." diye konuştu şöyle devam etti:

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