EYT'de beklenen haber geldi! EYT düzenlemesi Meclis'te imzaya açıldı Cuma günü veriliyor..

Milyonlarca kişinin ne zaman çıkacağını merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis'te imzaya açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak. İlk maaşların Mart ayına yetişeceği açıklandı.

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Son günlerde ne zaman çıkacağı adeta yılan hikayesine dönen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra yasa teklifi Cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme ile bu yıl 2 milyon kişinin emekliliğe hak kazanması bekleniyor.

Özlem Zengin: İlk maaşlar Mart'ta

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cuma ya da pazartesi teklifi sunabileceklerini ifade etti. Ancak yasa teklifinin Cuma günü Meclis Başkanılığı'na sunulması, Şubat ayı içerisinde de yasanın Meclis'ten çıkması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Hedefimiz ilk maaşlarını martta alacak şekilde şubatta düzenlemeyi tamamlamayı sağlamak. Niyetimiz ve hedefimiz bu. Staj ve çıraklığın işe başlangıç sayılması ile ilgili bir düzenleme şu anda yok" dedi.

EYT'nin maliyeti ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT’nin maliyeti nedir?” sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.

EYT’nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, “Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz.” diye konuştu.

EYT Başvuru şartları neler?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi EYT'lilerin emeklilik koşulları neler olacak?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

Borçlanma ile emekli olunabilecek mi?

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olan ve sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999-8 Mart 2001 tarihi arasında olanlar 18 aylık askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihi borçlandıkları süre kadar geriye çekilecek. Sadece sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde borçlanmaları yeterli bulunuyor.