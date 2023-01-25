Liseli Büşra'yı öldüren katilin internet aramaları: Nasıl tecavüz edilir! Irza geçme, bayan azdırıcı...
KOCAELİ'de yangın çıkan evde Büşra Kabataş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cesette yapılan incelemelerde Büşra'nın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Büşra Kabataş'ın katili annesine platonik aşık olan Taner Yaylacı'ydı. Katil zanlısı Taner Yaylacı'nın internet aramalarına ulaşıldı, okuyanların kanı dondu!
Olay, 7 Ekim 2022 tarihinde sabah saatlerinde Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra Kabataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Cinayet bürosu dedektiflerinin yaptığı ilk incelemede, evde birçok şüpheden yola çıkan ekipler, cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Burada yapılan ilk incelemede de adli tıp uzmanları cinayet şüphesi üzerinde durdu.