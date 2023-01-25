Liseli Büşra'yı öldüren katilin internet aramaları: Nasıl tecavüz edilir! Irza geçme, bayan azdırıcı...

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Cinayet bürosu dedektiflerinin yaptığı ilk incelemede, evde birçok şüpheden yola çıkan ekipler, cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Burada yapılan ilk incelemede de adli tıp uzmanları cinayet şüphesi üzerinde durdu.