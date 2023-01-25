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Özel hastanede doğum yapan genç kadın 12 gün sonra öldü

Özel hastanede doğum yapan genç kadın 12 gün sonra öldü

ORDU'da doğum yapan 33 yaşındaki genç kadın hastaneden taburcu olduktan 12 gün sonra fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edilen kadın hayatını kaybetti. Acılı eş tedavide eksiklikler olduğunu ve ölümün bu yüzden gerçekleştiğini düşündüğünü belirterek şikayetçi oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Fatsa ilçesinde ikamet eden Kübra Yıldız (33), 12 gün önce ilçede bulunan özel bir hastane sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Doğum sırasında tansiyonunun yükseldiği öğrenilen genç kadın, bir gün sonra taburcu oldu.

2 gün sonra fenalaştı

Doğumdan 2 gün sonra evinde fenalaşan Kübra Yıldız, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Acil ameliyata alındı kurtarılamadı

Ordu'daki hastaneden bir gün sonra da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen genç kadın, Samsun'daki hastanede beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı.

Kübra Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.

Eşi otopsi talep etti

Kübra Yıldız'ın eşi Soner Yıldız, tedavide eksiklikler olduğunu ve ölümün bu yüzden gerçekleştiğini düşündüğünü belirterek kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi talebinde bulundu.

Genç kadının cenazesi, Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

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