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Kaan Ayhan teklifi kabul edildi! Süper Lig devine geliyor

Kaan Ayhan teklifi kabul edildi! Süper Lig devine geliyor

Beşiktaş Kaan Ayhan’ı sezon sonuna kadar kadrosuna katmak için İtalyan ekibi Sassuolo ile anlaşma aşamasına geldi.

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Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde sona yaklaştı.

Resmi teklif sunuldu

Siyah-Beyazlılar milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Sassuolo’ya resmi teklifini sundu.

Sassuolo olumlu yaklaştı

Teklife olumlu yaklaşan İtalyan kulübü, zorunlu satın alma opsiyonu konusunda ısrarcı değil.

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan, Beşiktaş’ın teklifini kabul etti.

Satın alma opsiyonu bedeli belli değil

Siyah Beyazlılar, Sassuolo ile satın alma opsiyonu bedelinde uzlaşma sağlaması halinde transfer gerçekleşecek.

3 sezondur İtalyan ekibinde forma giyen Kaan, oynadığı 55 maçta 2 gol attı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta görev yaptı.

Kaan Ayhan A Milli Takım formasını 51 kez giydi.

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