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"Türkiye NATO'dan çıkarılabilir mi?" sorusuna çarpıcı cevap!

"Türkiye NATO'dan çıkarılabilir mi?" sorusuna çarpıcı cevap!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'den destek istediği günlerde ırkçı politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yönelik saldırı düzenlemesi ilişkileri iyice gerdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu skandal sonrası İsveç'e NATO kapısını kapatarak "'Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey." dedi. 

Türkiye Nato'dan çıkarılabilir mi?

Yaşanan gelişmeler sonrası bazı kesimler Türkiye'nin NATO'dan çıkarılabileceğine ilişkin yorumlar yapmaya başladı. Bu açıklamalar Ülke TV ekranlarında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli'ye soruldu. 

Bu söylemlere ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Adıbelli, "Türkiye bir tercih değildirİ Ne politik, ne ekonomik bir tercih değildir. Türkiye jeopolitik bir zorunluluktur herkes için. Yani Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. Türkiye bu coğrafyada zorunluluktur. Türkiye'siz bu coğrafyada hiçbir oyun, hiçbir dış politika, hiçbir jeopolitik denklem kurgulanamaz. ABD'de bunun farkında NATO'da bunun farkında" dedi.

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