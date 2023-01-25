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Başakşehir, Ndayishimiye'nin Nice'e transfer olduğunu açıkladı

Başakşehir, Ndayishimiye'nin Nice'e transfer olduğunu açıkladı

Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer olduğunu açıkladı. İstanbul ekibi bu transferden yaklaşık 16 milyon euro kasasına koyacak.

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Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Mediol Başakşehir, Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin Fransız ekibi Nice'e transfer olduğunu açıkladı.

"İKİ SEZON BAŞARIYLA OYNADI"

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur" ifadeleri yer aldı.

BONUSLARLA BİRLİKTE

Medipol Başakşehir, bonuslarla birlikte yaklaşık 16 milyon euro kazanacak. Nice'in yapacağı ödemeyle ilgili resmi bilgilendirme gelmedi.

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