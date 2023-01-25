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ABD Başkanı Joe Biden açıkladı: Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı gönderileceğiz

ABD Başkanı Joe Biden açıkladı: Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı gönderileceğiz

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı vereceklerini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için geçen yıl 24 Şubat'ta başlattığı savaş silahlanma yarışıyla devam ediyor.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı vereceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesini istediklerini belirterek, “Putin, en başından bu yana yanıldı ve yanılmaya devam ediyor” dedi.

"Dünyanın en yetenekli tankları"

ABD Başkanı Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.

ABD’nin tank taburları 44 tanktan oluşuyor

Washington yönetiminin bu adımı, Almanya’nın ABD’den önce Ukrayna’ya tank tedarik etmekte isteksiz olması ve Alman yapımı tankların Ukrayna ordusuna başka devletlerce verilmesini henüz onaylamaması üzerine geldi.

Gün içinde basına konuşan ABD’li yetkililer, Washington’un Almanya ile diplomatik bir anlaşma kapsamında Ukrayna’ya tank tedarik etmeye meyilli olduğu belirtmişti.

Buna göre, Almanya’nın kendi envanterinden Leopard tanklarını Ukrayna’ya vermesi ve Polonya ile diğer devletlerin de ellerindeki Alman yapımı tankları Ukrayna'nın kullanımına sunmalarını onaylaması karşılığında ABD de Ukrayna’ya M1 Abrams tankları sağlayacak.

Rusya: Abd’nin tankları da yanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya sevk etmeyi planladığı Abrams tanklarının etkisinin büyütülmemesini gerektiğini belirterek “Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek” dedi.

Almanya da leopard tanklarini gönderecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatına onay verdi. İlk etapta, Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı gönderilecek. Alman hükümeti ayrıca, bu tanklara sahip başka ülkelerin de Ukrayna'ya sevkiyatına izin verecek.

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