Finlandiya Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

Finlandiya, 2019'dan beri Türkiye'ye yönelik uyguladığı silah ambargosunu bir Türk şirkete zırhlı çelik ihracatına onay vererek kaldırdı.

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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci devam ediyor.

İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki 3'lü muhtırada, bu iki ülkenin Türkiye'ye yönelik ambargoları kaldırılması da kararlaştırılmıştı.

İsveç ile sürecin Kur'an-ı Kerim provokasyonu ile zora girmesinin ardınan Türkiye ile bu konuda anlaşma imzalayan diğer ülke Finlandiya'da yeni bir adım geldi.

Finlandiya ambargoyu kaldırdı

Finlandiya, 2019'dan beri Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırarak ilk savunma ihracatına izin verdi.

Türk şirkete zırhlı çelik satışına onay

Finlandiya Savunma Bakanlığı Danışmanı Riikka Pitkanen, yaptığı açıklamada, ülkeden bir Türk şirketine zırhlı çelik satışı yapıldığını söyledi.

Pitkanen, çelik satışı için ihracat lisansının salı günü verildiğini söyledi.

Finlandiya, 2019'da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK uzantılarına yönelik başlattığı sınır ötesi operasyonlardan sonra ambargo kararı almıştı.