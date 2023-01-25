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Erden Timur'un Galatasaray'a verdiği para dudak uçuklattı

Erden Timur'un Galatasaray'a verdiği para dudak uçuklattı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur'un kulübe şu ana dek 30 milyon dolar destekte bulunduğunu açıkladı. Özbek, Timur hakkında övgü dolu sözler kullandı.

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Galatasaray Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Nef Stadyumu'nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulunun çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler paylaştı.

"Erden Timur atanmış birisi değildir"

Galatasaray Başkanı Özbek, Başkanvekili Erden Timur için uzunca bir konuşma yaptı. Özbek, Timur'la ilgili yaptığı konuşmanın ilk bölümünde, "Her ne halse rakiplerimiz Erden Timur kardeşimle uğraşıyor. Seçime birlikte girdik, projeleri birlikte yaptık. Atanmış birisi olarak kabul etmek doğru değil. Sportif A.Ş'nin bir yönetim kurulu üyesidir. Anonim şirketlerde atanmış üyelerimiz var. Onları da mı ayıralım, sen seçilmişsin diye. İnsan hayretler içinde kalıyor" dedi.

"Kabul edilmesi güç bir miktar

Özbek, Timur'un kulübe verdiği maddi katkıyla ilgili, "Erden Timur kabul edilmesi güç bir para miktarı üzerinden benim dönemimden itibaren kulübe destek vermiştir. Bunun mertebesi 30 milyon dolar civarıdır. Kendisi büyük bir inşaat şirketi sahibi. Proje desteği veriyor, maddi desteği veriyor. Prestiji itibarıyla büyük projeler yapıyor. Bunu Galatasaray'a yansıtıyor. Futbolla ilgili olarak gece gündüz koşuyor. NEF isim hakkı bedeli, daha önceki dönem yapılmış. Stada isim sponsoru olmasını istemişler olmuş. İsim hakkı bulursanız bırakmaya hazırım, taahhüt ettiğim rakamı da vereyim diyor. Basketbolda da öyle. Bunun neresini tenkit ediyorsunuz? Yiğidi öldür de hakkını da ver" açıklamasını yaptı.

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