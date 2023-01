'Türkiye'ye karşı nasıl yalan haber yapabilirim' telaşı

Alman kökenli gazeteci Klaus Jürgens, ABD ve Batı medyasının yalan haberlerine hız verdiği bu dönemde muhabirlerin her gün 'Türkiye'ye karşı nasıl yalan haber yapabilirim' diyerek çalıştığını söyledi.

Türkiye'de seçim sathına girilmesiyle birlikte ABD ve Batı medyası topyekun saldırıya geçti. Reuters, The Economist, Wall Street Journal gibi dünyanın öncü medya organları Türkiye'ye yönelik yalan haberlerine hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açık manipülasyon ve yalan haberlerin yapıldığı yayın kuruluşları, altılı masanın iktidara gelmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya başladı.

Reuters açıkça afişe etti

Bunun en açık örneği İngiliz haber ajansı Reuters'ın iş ilanında afişe oldu. Reuters, “Türkiye’de Büro Şefi Yardımcısı” ilanında açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarına karşı haberler yapacak ve Erdoğan'ı tekrar seçtirmeyecek çalışmalara imza atacak birini aradığını duyurmuştu. Skandal ilanda "Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var." ifadelerine yer verilmişti.

Muhabirler böyle çalışıyor

Dünya medyasında yaşanan operasyonel haberciliği Alman kökenli gazeteci Klaus Jürgens, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ifşa etti. Jürgens, Twitter'dan bir paylaşım yaparak dünya medya organlarındaki muhabirlerin günlük çalışma şekillerini anlattı. Muhabirlerin her gün sabah erkenden kalkarak Türkiye hakkında hangi yalan haberleri yapabilirim diye düşündüğünü söyleyen Jürgens, tweetinde şu ifadelere yer verdi; "The Economist, Deutsche Welle, Voice of America... hatta bazen France 24, Euronews, Reuters... bazı yabancı muhabirler sabah erkenden kalkıp bugün modern, demokratik Türkiye hakkında hangi yalan haberleri yapabilirim diye karar veriyor? Hüzünlü bir gazetecilik hayatı diyebilirim."