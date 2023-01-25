Apple'dan eski iPhone kullanıcılarına acil güncelleme çağrısı

iOS 16.3 ile yeni nesil iPhone'ların sorununu çözen Apple, eski iPhone'ları için de kritik bir güncelleme yayınladı.

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Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de iOS 16.3 sürümünü yayınlayarak hem bazı sorunları çözdü hem de iPhone'lara yeni özellikler getirdi.

Eski iPhone'lar için de kritik güncelleme yayınlandı

iOS 16.3 ile yeni nesil iPhone'ların sorununu çözen Apple, eski iPhone'ları için de kritik bir güncelleme yayınladı.

Bir güvenlik açığı tespit eden şirket, desteği sona ermesine rağmen bazı telefonlarına iOS 15.7.2 güncellemesini dağıttı.

Söz konusu güncelleme, tüm iPhone 6s serisi, iPhone 7, birinci nesil iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2 ve sonraki modeller, iPad 5.nesil ve sonraki modeller, iPad 4 mini ve sonraki modeller ve yedinci nesil iPod için kullanıma sunuldu.

Apple, güvenlik açığını kapatan güncellemenin bir an önce yüklenmesi gerektiğini söylüyor.