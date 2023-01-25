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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 8 kişi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü toplam 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Hudut Kartalları, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırında 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle:

"Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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