Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü toplam 8 kişinin yakalandığını açıkladı.Abone ol
Hudut Kartalları, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırında 8 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle:
"Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."