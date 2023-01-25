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Bill Gates: Bir sonraki pandemi daha kötü olacak

Bill Gates: Bir sonraki pandemi daha kötü olacak

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüsün ardından gelecek olan pandeminin insan yapımı bir virüsten meydana geleceğine inandığını söyledi.

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İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve  tüm dünyaya yayılarak "pandemi" haline gelen koronavirüs, 2 yıl  boyunca etkili oldu..

Yapılan çeşitli çalışmalar sonucu hastalığa karşı direnç sağlanmış hala bazı ülkelerde tedbirler alınmaya devam ediyor..


Milyarder iş insanı Bill Gates pandemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avustralya’nın Sydney kentinde bir konferansa katılan Gates, dünyanın pandemi geleceğiyle ilgili umutsuz açıklamalarda bulundu.

"Bir sonraki pandemi daha kötü olacak"
Gates, bir sonraki pandeminin koronavirüsten çok daha kötü olacağına ve aynı zamanda insan yapımı bir virüsten meydana geleceğine inandığını belirtti.

Dünya liderlerine bir sonraki pandemiye hazırlanmaları gerektiği konusunda uyaran Gates, Avustralya'nın koronavirüs politikalarına da övgüde bulundu.

"Aptallık ettik"

Ancak Gates, birçok ülkenin pandemiye olan hazırlıksızlığını eleştirerek şunları söyledi:

"Pandemi sırasında, yangın veya depremlerde olduğu gibi beklemede olacak araçlara, uygulamaya ve küresel kapasiteye sahip olmamakla aptallık ettik. Avustralya ve diğer yedi ülke erken dönemde nüfus ölçeğinde önlem almayı başardı”.

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