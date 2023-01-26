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Benzinden sonra motorine yeni zam geldi! Güncel motorin fiyatları litresi ne kadar oldu?

Benzinden sonra motorine yeni zam geldi! Güncel motorin fiyatları litresi ne kadar oldu?

Benzin ve motorine gelen peş peşe gelen zamlar araç sahiplerini üzdü. Son zam motorin fiyatına oldu. Gece pompa fiyatına yansıyan artış sonrası motorinin litresi 24 lirayı aştı.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 

Gece yarısı itibariyle motorine 83 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda önce 80 kuruş ardından 67 kuruş ve  1 lira 25 kuruş artış sonrası benzinin litresi 21.71 TL'yi buldu.

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