Doğal gaz faturasını düşürmek için mutlaka bunları yapın! İşin uzmanı tek tek açıkladı
Isınmak ve sıcak su ihtiyacı için kullanılan kombiler, yapılan hatalardan dolayı cep yakabiliyor. Alınacak önlemler sayesinde faturaları düşürmek mümkün...Peki daha az doğal gaz faturası ödemek için ne yapmalı işte tüm detaylar...
Birçok vatandaş doğal gaz faturalarını hafifletmek ve tüketimi azaltmak için farklı yollar deniyor. Başvurulan yöntemler doğal gazın riskli kullanılmasına ve faturalara olumsuz yansımasına neden olabiliyor. Peki ne yapmalı? Makine Mühendisi Murat Aras, doğal gazın doğru ve verimli kullanımı hakkında önemli bilgiler verdi:
"19-20 derece üzerinde olan her 1 derece artışında yüzde 6 doğal gaz kullanımı artmaktadır. Bu sıcaklığın düzgün şekilde ayarlanması için oda termostatlarıyla kullanılmasını uygun görüyoruz. Çünkü oda termostatı kombi ile uyumlu çalıştığından dolayı odanızdaki istediğiniz sıcaklığı ayarladığınızda kombiyi otomatik olarak devreden çıkartıyor. Bu noktada oda termostatı hızlı bir şekilde devreye girdiğinden dolayı daha verimli ve daha tasarruflu doğal gaz kullanımına sebep olmaktadır.
Ev güneş aldığında ev ortamının sıcaklığı artıyor ve bu da oda termostatıyla birlikte ortam ısındığından dolayı kombiyi kapatmaya yöneltiyor. Bu şekilde daha verimli doğal gaz kullanımı sağlanacaktır.
Ayrıca cihaz üretici firmaların tavsiyesiyle birlikte yılda 1 kere yetkili kişiler tarafından bakımlarının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bina, pencere ve katı izolasyonlarının yapılması gerekiyor. Bu da faturaların düşmesine sebebiyet verecektir.