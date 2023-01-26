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Özgür Demirtaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi! O yaladığın kimin ayakkabısı?

Özgür Demirtaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi! O yaladığın kimin ayakkabısı?

Ekonomist Özgür Demirtaş, CHP'li Abdullatif Şener'i övdü. Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Demirtaş'ı eleştirdi. Demirtaş, "Hacı bey ona herkes ayakkabı yalamayı sevmiyor desek?" deyince Hacı Yakışıklı, "O elindeki Abdüllatif Şener'in ayakkabısı mı?" diye sordu...

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AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın "Tayip Ağabey'in ayakkabılarını ellerimizle yalamamız lazım" sözleri Twitter'da yeni bir kavgaya neden oldu. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı birbirine girdi.

Abdüllatif Şener'i öve öve bitiremedi!

Özgür Demirtaş, peş peşe beğendiği siyasetçilerle ilgili paylaşımlar yaptı. Demirtaş'ın beğendiği isimlerden birisi de CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'di. Şener için, "Benim sevdiğim bir elimin parmaklarını geçmeyen üç beş siyasetçiden biri. Nedenlerim net" deyip nedenleri şöyle sırladı:
1) GÜCÜ en zirvede bıraktı.
2) Yatları, Yalıları, Katları olabilecekken bakanlığı ben yolsuzluk olan yerde duramam diye elinin tersi ile itti.
3)Son derece mülayim biri.
4)Dini siyasete alet etmiyor.
5)Dindarlıkla Siyasal Dinciliği birbirinden ayırabiliyor.
6)Sakinliğini hep koruyor.
7)Birleştirmeye değer veriyor.
8)Güce TAPMIYOR
Hepsi de bu ülkede NADİR gözüken özellikler Kamu yönetiminde söz sahibi olmasını dilerim."

Hacı Yakışıklı'ya 'yalama' cevabı olay

Bunun üzerine Akit TV Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, "Özgür Demirtaş; "Abdüllatif Şener gücü zirvede bıraktı" demiş! Tabii ki! "Cumhurbaşkanı adayı gösterilmeyince sırtını dönüp gitti" diyecek değil ya!" diyerek Özgür Demirtaş'a taş attı. Özgür Demirtaş'ın cevabı ise "Hacı bey ona herkes ayakkabı yalamayı sevmiyor desek?" karşılığını verdi.

O elindeki Abdüllatif Bey'in ayakkabısı mı?

Hacı Yakışıklı da "Özgür Bey, Abdüllatif Şener'i epey övdünüz. Size mikrofon uzatılınca, "Bana karne hediyesi olarak alarm takılı et aldı" der misiniz? Yakışır ama.. O elinizdeki Abdüllatif Bey'in ayakkabısı mı?" diye sordu.

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