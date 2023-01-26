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6 yaşındaki öğrenci öğretmenini tabancayla vurdu okul müdürü için karar çıktı

6 yaşındaki öğrenci öğretmenini tabancayla vurdu okul müdürü için karar çıktı

ABD'nin Virginia eyaletinde, 6 yaşındaki bir öğrencinin öğretmenini tabancayla vurduğu Richneck İlköğretim Okulu'nun müdürü George Parker görevden alındı. Okul yönetimi, bire karşı beş oyla Parker'ın görevden uzaklaştırılmasını kararlaştırdı. 

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Parker'ın yıllık brüt maaşının 250 bin dolardan fazla olduğu, herhangi bir neden belirtilmeden görevden alındığı için Haziran 2024'e kadar okuldan maaş almaya devam edeceği bildiriliyor. Parker'ın yardımcısı ise dün istifa etmişti.

25 yaşındaki öğretmen Abigail Zwerner, 6 Ocak'ta sınıfta açılan ateş sonucu elinden ve göğsünden yaralanmıştı. Zwerner geçen hafta taburcu edilmişti.

Uyarıları görmezden geldi

Zwerner'in avukatı Diane Toscano, Newport News kentindeki okulun yönetiminin, bir öğrencinin silah taşıdığına dair uyarları görmezden geldiğini ve okul aleyhine dava açmayı planladığını söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesine göre de, Zwerner telefonundan diğer öğretmenlere mesaj göndermiş ve 6 yaşındaki öğrencisi hakkındaki kaygılarını dile getirerek, yardım istedi.

Olayla ilgili olarak henüz resmen suçlanan olmadı. Newport News Emniyet Müdürü Steve Drew, Zwerner'in vurulduktan sonra öğrencilerinden hala sınıfı terk etmelerini isteyerek birçok kişinin hayatını kurtardığını söyledi. 6 yaşındaki öğrencinin silahı nasıl temin ettiği ise henüz bilinmiyor.

Silahıyla okula tek başına gitmiş

Polis kayıtlarında silahın, öğrencinin annesi tarafından yasal şekilde satın alındığı görülüyor. Ailesi akut rahatsızlığı olan öğrencinin okula nadiren tek başına gittiğini söylemişti. Öğrencinin 6 Ocak'ta ise okula tek başına gittiği ortaya çıkmıştı.

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