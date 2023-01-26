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Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarının teklifini kabul etmedi böyle bir şey söylemeniz doğru olmaz

Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarının teklifini kabul etmedi böyle bir şey söylemeniz doğru olmaz

Yazar İsmail Saymaz, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için destek bildirisi yayımlamak istediğini ancak Kılıçdaroğlunun bu öneriyi reddettiğini yazdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara’da partisinin genel merkezinde dokuz büyükşehir belediye başkanını ağırladı.

Bugün 11’inci kez toplanması planlanan Altılı Masa toplantısı öncesinde gerçekleştirilen toplantının perde arkasında konuşulanları, Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında aktardı.

Toplantının tek gündeminin seçim olduğunu belirten Saymaz, CHP'li başkanların Kılıçdaroğlu'na yaptıkları öneriyi ve CHP liderinin açıklamalarını paylaştı:

Başkanlar önerdi CHP lideri kabul etmedi

Başkanlar Kılıçdaroğlu’na Altılı Masa’nın artık cumhurbaşkanı adayını açıklaması gerektiğini söyledi.

Dediler ki:

“Seçim tarihi belli olsun, adayımızı açıklayacağız’ demiştik. Seçim tarihi belli oldu. Artık adayımızı açıklamalıyız. Toplumun beklentisi var. Bu bizleri sıkıntıya sokuyor. Artık çok uzadı. Belediyelerin seçim çalışması yapması için zaman kalmıyor. Taktiklerimiz ne olacak, bunları belirlemeliyiz.”

Kılıçdaroğlu, her görüşü dikkatle dinledi ve not aldı.

Başkanlar Kılıçdaroğlu’na “Adaylığınızı ilan edin” teklifinde bulundu.

Dediler ki:

“Çıkın, ‘Adayım’ deyin. Artık zamanı geldi. Biz CHP’nin belediye başkanlarıyız. Genel başkanımızın aday olmasını isteriz. Biz başkanlar olarak desteğimizi sunalım.”

Başkanlar toplantı bitimi, “Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyoruz” diye yazılı bir açıklama yapmayı önerdi.

CHP lideri reddetti.

"Altılı Masa’ya emrivaki yapmak diye yorumlanır"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Altılı Masa’nın selameti için böyle bir şey söylemeniz doğru olmaz. Altılı Masa’ya emrivaki yapmak diye yorumlanır. Sürece zarar gelmesini istemiyoruz.”

Aday şubat ayında ilan edilecek

Kılıçdaroğlu, 30 Ocak’ta hükümet programının duyurulacağını ve şubat ayında adayın ilan edileceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu mu?

O da, 6 Ocak’ta Kılıçdaroğlu’na sunumunu yaptığı seçim kampanyasını makinasını hatırlattı. Ve kimi seçim taktikleri önerdi."

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