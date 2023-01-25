CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize eden isimden şok sözler Levent Gültekin bombayı patlattı

Yazar Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize eden CHP'de çok yetkili ismin, iki ay önce bir ev sohbetinde "'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.’" dediğini söyledi.

Yazar Levent Gültekin Halk TV'de yayınlanan "İki yorum" programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gültekin, "2017 referandumunda 'inşallah referandumdan evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz'" diyen çok yetkili kişinin şu anda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize ettiğini söyledi.

Bu konuşmaların teyitli olduğunu belirten Gültekin, "Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar Kılıçdaroğlu'na da gitmiş

Gültekin, bu konuşmaların bütün genel başkan yardımcılarına gittiği, Kılıçdaroğlu'na da gittiğini bunun yakın tanığı olduğunu söyledi.

Adaylığı organize eden Tuncay Özkan mı?

Gültekin'in bu açıklamalarından sonra o ismin kim olduğu merak konusu oldu. Kulislerde o kişinin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan olduğu ileri sürülüyor.