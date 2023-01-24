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BİLİM - TEKNOLOJİ

Kızılelma 2. testi başarıyla geçti test uçuşunu Selçuk Bayraktar yönetti

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarı ile geçti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.

Tekirdağ Çorlu'daki test uçuşunu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Selçuk Bayraktar yönetti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun." ifadelerini kullandı.

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