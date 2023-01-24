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POLİTİKA

Devlet Bahçeli, Sinan Ateş suikastini soran gazeteciyi "İşine bak" diye tersledi

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrası bir gazetecinin "cinayetinde MHP’ye yönelik suçlamalar…" diye başlayan cümlesini yarıda keserek, "İşine bak, hadi" diye kesti. Korumalar o gazeteciyi uzaklaştırdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası TBMM koridorundan geçerken gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Amerika’nın Sesi radyosunun Ankara muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu, Bahçeli’ye mikrofon uzatarak, “Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor, Meclis’te karar alınmazsa… Görüşleriniz nedir acaba?” niye sordu. Bahçeli, Yazıcıoğlu’na, “Siz ben dinlememişsiniz galiba o anlaşılıyor” diye yanıt verdi.

'Sinan Ateş' deyince sözünü kesti' işine bak hadi'...

Gazetecinin ağzından dökülen “Sinan Ateş” cümlesini duyan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül’ün gözler fal taşı gibi açıldı.
Muhabir, alandan uzaklaşmak isteyen Bahçeli’ye bu kez “Sinan Ateş cinayetinde MHP’ye yönelik suçlamalar…” diye başlayan bir soru yöneltti. MHP lideri bu soru üzerine sinirlenerek “İşine bak, hadi” dedi.

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