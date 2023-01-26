Altılı Masa Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor! 30 Ocak'ta açıklanıyor...

Altılı Masa, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor. Gündemde cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, Parlamenter Sisteme geçiş süreci ve seçim bildirgesi var. Altılı Masa’nın seçim vaatlerini içeren ve 200’ü aşkın sayfadan oluşan seçim bildirgesine bugün son yekli verilecek ve 30 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium’da açıklanacak.

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Altılı Masa’da yer alan siyasi partilerin liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşmak için 11. kez toplanıyor. Toplantıda, adayı belirlemeye dönük müzakerelerin yanı sıra, 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanacak olan “temel politikalar” metni ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin temel ilkeleriyle ilgili çalışmaya da son noktanın konması hedefleniyor.

İlk kez bu kadar yoğun isim konuşulacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bu toplantı ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı bir toplantı olacak. İYİ Parti olarak 13. Cumhurbaşkanının bu masa tarafından belirlenecek aday olmasını büyük bir sorumluluk duygusuyla istiyor, arzuluyor ve bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

5 Ocak'ta yapılan son Altılı Masa toplantısında, ortak cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinin başlatılması kararı alınmıştı. Altı siyasi parti lideri, bugünkü toplantıda adayı belirleme yöntemini ve isimleri de konuşmaya başlayacak.

Kılıçdaroğlu adaylığı için uzlaşma arayacak

Bugün yapılacak toplantıda, ortak adayın netleşmesi beklenmiyor ancak isimler konuşulacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına rezerv koyduğu için öncelikle kendi adaylığı üzerinde uzlaşma arayacağı ifade ediliyor.

Saadet'teki toplantıda aday netleşir

Altılı Masa’nın adayının ise Şubat ayının ilk yarısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki ikinci tur görüşmelerin son toplantısında netleşmesi bekleniyor. Bu süreçte siyasi partilerin yetkili kurullarının görüşleri de alınarak, parti liderleri arasında ikili, üçlü müzakerelerle isim üzerinde uzlaşı aranacağı ifade ediliyor. Toplantıya kadar da siyasi parti liderleri arasında ikili görüşmelerde ortak aday ismi üzerinde uzlaşma aranacağı ve masaya büyük ölçüde uzlaşılarak gelineceği ifade ediliyor.

Geçiş süreci yönetim modeli netleşecek

Bugünkü toplantıda ayrıca Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritasının ve yönetim modeli de netleştirilecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre liderler için “esnek” bir formül öngörüldü. Buna göre birden çok cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İsteyen lider cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alabilecek, parlamentoya girmek isteyen liderler ise parti içinden birisini görevlendirebilecek.

Aday liderlerden birisi olursa...

Adayın genel başkanlardan birisi olması halinde geçiş sürecinde partisi ile bağlantısının sürüp sürmeyeceği de netleştirilmesi beklenen konu başlıklarından. Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının partisiyle bağının koparılmasının, yönetim sürecinde zorluklar yaratacağı düşünülüyor ve bu nedenle de partisiyle ilişkisinin sürdürülmesi seçeneğinin ağırlık kazandığı belirtiliyor. Geçiş sürecinin ne kadar süreceği ise tamamen parlamento aritmetiğine göre şekillenecek.

30 Ocak’ta seçim bildirgesi açıklanacak

Altılı Masa, seçim bildirgesi veya “hükümet programı” olarak adlandırılan “Temel Politikalar” metnine de son biçimini verecek. Altılı Masa’nın seçim vaatlerini içeren ve 200’ü aşkın sayfadan oluşan metin, 30 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium’da geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.