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Eski MHP'li vekilin ağabeyi ve eşi evinde ölü bulundu

Eski MHP'li vekilin ağabeyi ve eşi evinde ölü bulundu

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Kahramanmaraş 24. dönem milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin ve yengesi Naciye Dedeoğlu ölü bulundu.

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Kahramanmaraş'ta Dedeoğlu çiftinden haber alamayan yakınları yaşadığı eve geldi. Evin içine giren yakınları Metin (69) ve Naciye Dedeoğlu'nu (72) yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş 24. Dönem Milletvekilimiz, Mesut DEDEOĞLU’nun ağabeyi Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu doğalgaz zehirlenmesinden dolayı vefat etmiştir. Cenazeler 26 Ocak perşembe günü öğle namazına müteakiben Kahramanmaraş Ulu Cami’nden kaldırılacaktır. Allah rahmet etsin” denildi.

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